Eski mezarlarda kazı yapan 2 kişi yakalandı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, 4 eski mezarda kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 şüphelinin, Durucasu ve Sürür Mahalle Mezarlıkları'ndaki 4 eski mezarda kazı yaptığı ihbarı üzerine hareke geçti. B.Y. ve H.K. oldukları belirlenen şüpheliler, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma, kazılan mezarlarda inceleme yaptı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-12 14:40:15



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