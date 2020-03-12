İstiklal Marşının kabul edilişinin 99. yıldönümü

Malatya ‘da İstiklâl Marşının kabul edilişinin 99. yıldönümü törenle kutlandı. Törende, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy saygıyla anıldı.

Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen tören öncesinde protokol Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşını anlatan fotoğraf ve resimlerin yer aldığı sergi gezildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı, “İstiklal Marşı, inanmış bir şairin kaleminden duyduğumuz bir özgürlük çığlığıdır; Asırlar boyu gölgesi bütün dünyayı sarmış bir medeniyetin, ayakta kalan çınar köklerinden fışkırmış bir filizdir. Emperyalistlerin kuşatmasında iken, Anadolu’dan yeniden yükselen azmin ve özgürlük tutkusunun ortak türküsüdür, destanıdır.

Mehmet Akif, bütün imparatorluğun ruhunu benliğinde hissederek yazmıştır İstiklal Marşı’nı. İmparatorluğun bakiyesi olan bu toprakların evlatları Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu yarımadasında “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile hareket ederek İstiklal Savaşı’na başlamıştır. Tabi bu savaşa yakışacak ömür boyu unutulmayacak bir şiire, milli marşa ihtiyaç duyulmuştur ve 1.TBMM hemen hazırlıklara başlamıştır” dedi

Vali Aydın Baruş ise bundan 99 yıl önce bir destan yazıldığını, bu destan Türk milletinin varoluş mücadelesini ifade eden ve varlık sebebini tüm dünyaya haykıran istiklal marşı destanı olduğunu ifade ederek,” İstiklal Marşı'nın neden yazıldığını anlayabilmek için 99 yıl öncesine hatta daha öncesine bir bakmak gerekiyor. O yıllar Türk Milletinin zorlu yıllarıydı. Türk Milleti gerçekten tarihten silinmek yada tekrara bu milletin büyüdüğünü dünyaya göstermek arasında büyük bir mücadele veriliyordu” diye konuştu.

İstiklal marşının Türk milletinin ortak sesi olduğunu vurgulayan Baruş, "İstiklal Marşı neyi ifade ediyor? Milletimizin varlık sebebini açıklayan eşsiz mısralara sahip bir marştır. Anadolu topraklarında yaşayan tüm halkın, vatandaşlarımızın, Türk Milletinin ortak sesidir. Türk Milletinin, bağımsızlığa ve hürriyetine olan aşkını haykırır. Bu marş büyük milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının ifadesidir. Kadim değerlerimize olan imanımızın gücüdür. İstiklal Marşında, Mehmet Akif, ortak, kutsal ve milli değerlerimize vurgu yapar” ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerinin tiyatro gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyonun izlenmesinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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