Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında kentte belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-03-12 16:39:54
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