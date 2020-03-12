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İletişim öğrencilerine topluluk önünde konuşma öğretiliyor

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine, 'Yeniden Üretim Atölyesi' etkinliği kapsamında, topluluk önünde konuşma öğretiliyor.

İletişim öğrencilerine topluluk önünde konuşma öğretiliyor

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine, ‘Yeniden Üretim Atölyesi’ etkinliği kapsamında, topluluk önünde konuşma öğretiliyor.
İönü Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yatkın ve Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılınç tarafından düzenlenen ‘Yeniden Üretim Atölyesi’ etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi. Atölyenin ilk çalışması Mark Twain’in “İnsan Nedir?” isimli eseri oldu.
İletişim Fakültesi Z38 numaralı derslikte düzenlenen etkinliğe, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılınç, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, “Yeniden Üretim Atölyesi”nin öğrenciler için önemine değindi. Prof. Dr. Yatkın, bu çalışmanın öğrencilerde hitabet, topluluk önünde konuşma ve bir kitaba farklı açılardan bakarak tartışma ve münazara yapabilme gibi özelliklerin gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.
Yeniden Üretim Atölyesi’nin ilk etkinliğinde Mark Twain’in “İnsan Nedir?” isimli eseri ele alındı. 6 bölümden oluşan kitabın her bir bölümü 6 farklı İletişim Fakültesi öğrencisi tarafından anlatılarak analiz edildi. Her bölümün sonunda katılımcılara görüşleri soruldu. Söz hakkı alan akademik personel ve öğrenciler konuya ilişkin görüşlerini belirtti.
Yapılan etkinliğin ikincisi L. N. Tolstoy’un ‘İnsan Ne İle Yaşar’ isimli eseri olacak. 18 Mart tarihinde yapılacak etkinlik İletişim Fakültesi Z38 numaralı derslikte gerçekleştirilecek.

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