Malatya'da, terör propagandasına 4 gözaltı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 121 mermi ile 3 örgütsel kitap ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-12 17:18:35



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