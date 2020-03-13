Malatya'da uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-03-13 09:57:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.