Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor

Süper Lig’de kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor. Malatya ekibi kalan 9 maçının 5’ini sahasında oynayacak.

Ligde kalma mücadelesinde önündeki 9 maç belirleyici olacak olan Yeni Malatayspor, bu maçlardan en az 12 puan hedefliyor. Sarıkırmızılı takım bu periyotta 5 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarıkırmızılılar deplasmanda ise Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine bu hafta Kayserispor karşısında son vermek istiyor. Kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen sarıkırmızılılar bu süreçte fikstür avantajına güveniyor.

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