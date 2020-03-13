4 projeye destek imzası

Malatya’da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 4 proje imzalandı.

SOGEP kapsamında başarılı bulunan ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün proje yürütücüsü olduğu “Beceri Temelli Öğrenme Kültürünün Geliştirilmesi Projesi, Battalgazi Belediyesinin yürütücüsü olduğu “3K Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım” projesi ile Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında uygulanacak olan Malatya l. OSB’ nin proje yürütücüsü olduğu “Malatya l. OSB Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme Projesi ve Kayısı Araştırma Enstitüsünün proje yürütücüsü olduğu “Model Kayısı Fabrikası projesinin sözleşme imza törenleri gerçekleştirildi.

Malatya Valiliğinde düzenlenen imza törenine, Vali Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkam Osman Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

İmza töreninde konuşan ve projelerin Malatya ili için büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Aydın Baruş; “ Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 2020 yılında Malatya İlinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2 adet ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 2 adet olmak üzere toplamda 4 büyük proje uygulanacak. Söz konusu bu projelere Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 13 milyon lira mali destek sağlanacak olup proje yararlanıcısı kurumların eş finansmanı da dahil edildiğine toplamda 17 milyon liralık kaynak ilimize kazandırılmış oluşacak.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Malatya l. OSB’de hayata geçirilecek ve 8.2 milyon lira bütçesi olan Malatya l. OSB Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme projesiyle günlük 24 bin ton kapasiteli arıtma tesisisinin kapasitesi 40 bin tona çıkarılacaktır. Böylelikle arıtma tesisinin yetersiz olması sebebiyle yer tahsisinde sorun yaşanan yatırımların faaliyete geçmesi mümkün olacaktır. Projeyle uygulanacak yeni yatırımlar istihdamı artıracaktır. Arıtma kapasitesinin artması arıtma maliyetlerini azaltacaktır” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 5 milyon lira bütçeyle uygulanacak olan Model Kayısı Fabrikası Projesi ile geleneksel yöntemler yerine modernize edilen sistemlerin kullanılmasıyla yaş kayısının kurutulup paketlenme süresi 10 günden 2 güne indirileceğine dikkat çeken Vali Baruş, “ Kayısı dışındaki meyvesebzelerin işlenmesine yönelik faaliyetler de mümkün olacaktır” dedi.

Vali Baruş, eğitim ile ilgili proje hakkında da bilgi verirken, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan ve bütçesi 2.3 milyon lira olan Beceri Temelli Öğrenme Kültürünün Geliştirilmesi projesinde drama, müzik ve güzel sanatlar gibi alanlarda gençlerimizin ders dışı alanlarda da kendilerini geliştirebilecekleri 25 eğitim atölyesi kurulacaktır.

Battalgazi Belediyemiz tarafından yürütülecek olan ve Battalgazi’nin Kalbi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ortak olduğu 1.3 milyon lira bütçeye sahip 3K Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım projesiyle 50 kadınımız alacakları eğitimlerle girişimci yönlerini geliştirerek kendi ürettikleri yerel ürünleri pazarlama imkanına kavuşacaktır” şeklinde konuştu.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Malatya l. OSB’de hayata geçirilecek ve 8.2 milyon lira bütçesi olan Malatya l. OSB Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme projesini l. OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak imzalayan Vali Baruş, “Kısa zamanda arıtma tesisimizin kapasitesini önemli bir oranda arttırarak şu anda artıma problemi nedeniyle izin veremediğimiz tesislerin de artışına vesile olacağız. Böylece sanayimiz çok daha iyi koşullarda gelişme imkânı bulacak” ifadelerini kullandı.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise kalkınmanın sadece ekonomik gelişmeyle değil sosyal boyutu ve çevre duyarlılığı bileşenleriyle bir bütün olarak ele alınmasının gerektiğini belirterek, “2010 yılından itibaren faaliyetlerine başlayan Fırat Kalkınma Ajansı, bugüne kadar toplam 774 adet projeye destek sağlamıştır. Bölgemize 2019 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 550 milyon lira civarında yatırım bütçesinin kazandırıldığı bu projelerde Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan hibe desteği yaklaşık 322 milyon liradır. Aynı dönemde Malatya İlinde 300 adet projeye destek sağlanmış olup 2019 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 211 milyon lira civarında toplam bütçesi bulunan bu projelerde Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yaklaşık 126 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır” dedi.

Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 5 milyon lira bütçeyle uygulanacak olan Model Kayısı Fabrikası Projesini imzalayan Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan da, “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Model Kayısı Fabrikasının hayata geçirilmesi ile bu güne kadar geleneksel, konvansiyonel olarak yapılan kayısı üretiminin daha modern şartlarda, daha hızlı ve hijyenik şartlarda üretilmesini amaçlıyoruz. Kurulacak Model Kayısı Fabrikasıyla ürettiğimiz kayısılara entegre yeni ürünler katmayı da planlıyoruz. Bu sayede katma değeri yüksek yeni ürünler elde etmek suretiyle kayısının mevcut durumuna daha da katkıda bulunarak ihracatın arttırılmasına, yeni tüketim alanlarının oluşturulmasına bu sistemin katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hala hazırda devam eden geleneksel üretimin artık modern koşullarda üretilmesiyle çiftçimiz yeni bir üretim modelini de böylece benimsemiş olacak ve yeni ihracat alanlarının açılmasını bu şekilde hedeflemiş oluyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülecek olan ve Battalgazi’nin Kalbi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ortak olduğu 1.3 milyon lira bütçeye sahip “3K Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım” projesini imzalayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Battalgazi Belediyemizin iştirakçisi olduğu Battalgazi’mizin Kalbi Kadın Kolları Kooperatifinin kuruluşuyla daha sonrasında SOGEP kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapmış olduğumuz girişimler neticesinde bu projenin kooperatifimizin kurulması açısından onaylanması Battalgazi yöresi adına çok önemli bir hizmet olarak ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Biz bununla Battalgazi bölgemizdeki kadınlarımızın gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek sosyal alanlarda onlara destek olmak onların geliştirmiş olduğu veya üreteceği ürünlerin kalitesini arttırmak ve bu noktada da üretilen ürünlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla bu kooperatifimizi kurarak projemizi gerçekleştireceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan ve bütçesi 2.3 milyon lira olan Beceri Temelli Öğrenme Kültürünün Geliştirilmesi projesini imzalayan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, şu bilgileri verdi:

“ Bu projeyle 13 ilçemizde 34 okulumuzda tasarım beceri atölyelerini kuracağız. Tasarım beceri atölyeleri ile birlikte çocuklarımızın yaşam boyu öğrenmede özellikle hayata dair becerilerinin arttırılmasına katkı sunacağını düşünüyoruz. Bunlardan 4 tanesi teknoloji atölyesi geriye kalanlar müzik, spor, ahşap işleme, drama atölyeleri olup çocuklarımızın hayat içerisinde karşılaşacakları sorunları çözme konusunda yaşam becerilerine katkı sunacağına inanıyoruz.”

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