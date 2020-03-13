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Yeni kadın muhtardan Başkan Güder’e ziyaret

İHA

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Meclisinde alınan karar ile Battalgazi'nin 103'üncü mahallesi olan ve 1 Mart 2020 tarihinde seçimi yapılarak muhtar seçilen Esra Polat'ı ve azalarını makamında kabul etti.

Yeni kadın muhtardan Başkan Güder’e ziyaret

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Meclisinde alınan karar ile Battalgazi’nin 103’üncü mahallesi olan ve 1 Mart 2020 tarihinde seçimi yapılarak muhtar seçilen Esra Polat’ı ve azalarını makamında kabul etti.
Battalgazi’nin 103’üncü mahallesi olan Üniversite Mahallesinin ilk muhtarı olan Esra Polat’ı tebrik eden Başkan Güder, muhtarların Devletin mahalledeki gözü kulağı, eli kolu, sessiz nefesi, mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdinde ki temsilcisi olduklarını belirterek, onlarla sürekli istişare içinde olduklarının altını çizdi. Battalgazi Belediyesi olarak gerek muhtarların gerekse muhtarlar aracılığıyla pek çok vatandaşın sıkıntısına çözüm bulduklarını aktaran Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak muhtarlarımızla güçlü bağlar kuruyoruz. Bu kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde mahallerimizin sorunlarına kısa sürede ulaşma fırsatı buluyoruz” dedi.
Muhtarların Devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Battalgazi’mizin 103. muhtarını ağırlıyoruz. Bulgurlu Mahallemiz ile Üniversite Mahallemiz birbirinden ayrılmış oldu. Üniversite mahallemizde geçtiğimiz günlerde seçimleri oldu ve Esra hanımefendi muhtar seçildi. Kendilerine ve ekibine başarılar diliyoruz. Yeni bir muhtarlık yeni bir mahalle ve tabi ki bu mahallenin ihtiyaçları olacak. Bizler inşallah bu ihtiyaçları giderme adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz. Muhtarlarımız, yerel yöneticiler ve halkımız ile direk temas halindeler. Vatandaş ile devlet arasında köprü görevi görüyorlar. Mahallelerde oluşan sorunlarda çalınacak ilk kapı muhtarlarımızın kapısıdır. Mahalledeki ailelerin tüm işlemlerini muhtarlarımız takip ediyor. Bu yönüyle çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtarlara büyük kıymet veriyor ve onları zaman zaman köşke çağırarak misafir ediyor, onlarla istişarelerde bulunuyor. Hatta muhtarlarımız zaman zaman direk Cumhurbaşkanımız ile görüşme fırsatı buluyorlar. Biz göreve geldiğimiz zaman ilk icraatımızı Üniversite mahallemizin yanındaki yerleşkede gerçekleştirmiştik. Oradaki yollarda ciddi problemler vardı. Yolların alt ve üstü yapılarını düzenledik. İnşallah bundan sonraki süreçte de Turgut Özal Tıp Merkezini ve İnönü Üniversitesini içerisinde bulunduran mahalledeki ihtiyaçları giderme adına gerek biz olalım gerek üniversitemiz olsun gerekse mahalle muhtarımız olsun elimizden gelen çabayı gayreti birlikte sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat da “Üniversite mahallesi olarak Malatya’nın Doğu Anadolu’nun en gözde mahallelerinden biri olma yolundayız. Bölgeye, Doğu Anadolu ve dünyaya sağlık alanında önemli hizmetler veren hocalarımızın, akademisyenlerimizin yer aldığı Turgut Özal Tıp Merkezi ve İnönü Üniversitelerinin değerli hocalarının yoğun olduğu bir bölge. Elit insanlarla, güzel insanlarla bir arada mahallemizde güzel hizmetler yapmak istiyoruz sizlerin de desteğiyle. Yeni mahalle olduğumuzdan dolayı eksikliklerimiz var. Acil olan eksikliklerimizin giderilmesi konusunda Başkanımızın desteğinize ihtiyacımız olacak. Birlikte güzel işler yapmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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