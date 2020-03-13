Pütürge’de depremzedeler konteyner kente yerleştirilmeye başlandı

Malatya’nın Pütürge ilçesindeki depremzedeler konteyner kente yerleştirilmeye başlandı.

Elazığ’in Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Malatya’nın Pütürge ilçesinde birçok ev hasar gördü. Depremde evleri zarar görenler için ilçe merkezine 100 konteyner kuruldu. 50 civarında konteyner de mahallelere verildi. İlçe merkezine kurulan konteynerlerin teslimine başlandı ve ilk etapta 17 aileden 50 kişi konteynerlere yerleştirildi.

Konteynerlerin teslim anahtarları, Pütürge İlçe Kaymakamı Recep Aydın, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin ve Pütürge İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük tarafından verildi. Bu arada, konteynerlerde kalanlara, kaymakamlık tarafından yatak, battaniye, yastık, gıda ve temizlik malzemesi yardımı da yapıldı.

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