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Koronaya karşı önleyici en iyi meyve: kuru kayısı

İHA

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı Malatya'nın kuru kayısısının koruyucu özellikte olduğunu söyledi.

Koronaya karşı önleyici en iyi meyve: kuru kayısı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı Malatya’nın kuru kayısısının koruyucu özellikte olduğunu söyledi.
Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgına dönüşen korona virüsünün özellikle bağışıklık direnci az olan kişilerde ağır seyrediyor. Türkiye’de de şu ana kadar 2 vatandaşta virüsün ortaya çıkması ile alınan tedbirler üst seviyeye çıkarılırken, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve Meclis Başkanı Erdoğan Ünal kayısının korona virüsüne karşı yenilmesi gereken meyvelerin başında olduğunu söyledi.
Borsa binasında düzenlediği basın toplantısı ile açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, korona virüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte dünya ölçekli bir salgına dönüştüğünü kaydetti. Virüs ile ilgili henüz bir tedavi yönteminin bulunmadığını da belirten Özcan, virüsle mücadelede vücut direncinin yüksek tutulması noktasında sağlık dünyasının açıklamalarının olduğunu dile getirdi.
Virüse karşı vücut direncinin arttırılmasının önemine değinen Özcan, “Özellikle kuru meyve gurubunda kuru kayısının insan sağlığına etkisini biliyoruz. Kuru kayısıda geçmişte yapılan tüm akademik çalışmalarda A vitaminin çok yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Bu açıdan A vitamini antioksidan özelliği ile vücut direncini arttırmaktadır” dedi.
Korona virüsü başta olmak üzere tüm virüslere karşı yakalanma riskini en aza indirecek kuru meyve gurubunun kayısı olduğunu ifade eden Özcan, “Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Her gün en 5 tane kuru kayısı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Kuru kayısının bu özelliği tamamen akademik çalışmalar ile kanıtlanmıştır” ifadelerine yer verdi.
Kayısının vitamin bakımından oldukça zengin bir meyve olduğunu belirten Özcan, özellikle son dönemlerde dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı mutlaka kuru kayısı tüketilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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