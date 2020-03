Mahalle toplantısı düzenlenip okul ziyaret edildi ‘ Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin, ‘Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesi kapsamında Ortaköy Mahallesinde düzenlenen istişare toplantısında, Porga bölgesindeki mahalle muhtarlarının talep ve istekleri dinlendi. Toplantıda kırsal bölgelerin sorunları masaya yatırılıp, çözüm konuları ele alındı.

Ortaköy Mahallesinde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kırsal bölgelerdeki alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere ulaşım, sosyal, kültürel ve temizlik hizmetlerine öncelik tanıdıklarını ifade ederek, hayvancılık ve üretim alanında ülke ekonomisine ciddi katkı sunan kırsal bölgelerin değişiminin Yeşilyurt’un gelişimi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

İstişare kültürünü canlı tutarak belli bir koordinasyon halinde Yeşilyurt’u büyütmek ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Çınar, “Muhtarlarımızla gerek saha çalışmalarında gerekse de bu tür istişare toplantılarında bir araya gelerek Yeşilyurt’un büyümesi ve gelişmesi için karşılıklı fikir alış verişleri yapmaktayız. Hizmet rotamızın şekillenmesine vesile olan toplantılarımız kentimizin ve ilçemizin değişimi açısından büyük önem arz ederken, ortaya koyulan çözüm önerileri hizmetlerimizin kalite standardını yükseltmektedir. Hemşerilerimizle doğrudan muhatap olan muhtarlarımız sıkıntıları, aksaklıkları en iyi bilen kişilerdir. Dürüst, adil, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile ve aynı şekilde kamuda paylaşımından yana bir anlayış ile kent ve kırsal ayrımı yapmadan adil bir şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki değişim sürecini aynı düzeyde ilerlettiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Porga bölgemizdeki mahallelerde görev yapan muhtarlarımızla birlikte düzenlediğimiz istişare toplantımız oldukça verimli geçti. Muhtarlarımız yaşadıkları bölgelere ilişkin taleplerini bizlere ilettiler. Toplantıdan çıkardığımız sonuçlara göre bu bölgelerin eksikliklerini belirli bir program halinde gidermek adına çalışmalara hız vereceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu bölgelerimizin alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere sosyal, kültürel, temizlik ve diğer hizmetlerden eksik kalmaması için bugüne kadar ciddi hizmetlerde bulunduk. Kırsalda bulunan mahallelerimize biraz daha pozitif yaklaşarak kırsal kalkınma modellerinin hayata geçirilmesi konusunda çok önemli yatırımlar yaptık. Yeni dönemde de bu bölgelerimizin yaşam standardını daha iyi noktaya taşımak adına tüm gücümüzle çalışacağız. Tarım, hayvancılık ve yöresel ürünlerimizin üretilmesi bakımından çok zengin bir yapıya sahibiz, bu zenginliklerimizi daha değerli hale getirmek, üreten, geliştiren ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan çiftçilerimizin ve bu bölgedeki hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmek adına ne gerekiyorsa yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerimizle kırsal bölgelerimizin refah ve huzur seviyesini artıracağız. Sorunsuz, sürdürülebilir ve modern bir ilçe inşa etmek adına çıktığımız millete hizmet yolunda hep birlikte el ele vererek, gönül gönüle çalışarak Yeşilyurtumuzu her alanda daha iyi noktaya taşıyacağız. Sadece alt yapı veya üst yapı projeleriyle vatandaşların gönlünü kazanamazsınız. Gönül kazanmak için gönülden çalışmak, bir ve beraber hareket etmek önemlidir. Bizler ne iş yapıyorsak gönülden ve kalpten yapıyoruz. Yeşilyurtumuzu geliştirmek ve hemşerilerimizi mutlu edebilmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, Porga bölgesindeki mahallelerin sorun ve isteklerinin görüşüldüğü toplantıda muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten kıvanç duyduklarını söyledi.

“Kırsal bölgelerimiz hiç bir hizmetten geri bırakılmadı”

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır da, “Yeşilyurt Belediyemizin yatırımları ve yeni dönem hizmetlerini konuştuk, halkımızı bilgilendirdik. Hizmetler muhtarlarımızın taleplerine göre şekil kazanacaktır. Yerel yönetimlerimizin bu bölgelere yönelik hizmetler getirmesi büyük önem taşımaktadır. Kırsal mahallerde ki nüfus az olmasına rağmen hiçbir hizmetten geri bırakılmıyor. Yolların açılması, bakımı, sathi kaplamalar, meydan düzenlemeleri gibi hizmetlerle bu bölgelerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik Belediyelerimizin çok güzel hizmetleri oldu. Kırsal bölgelerimizle her an irtibat halindeyiz, muhtarlarımızla her daim birlikteyiz. Toplantımızın ardından buradaki okulumuzu ziyaret ederek yavrularımıza çeşitli hediyeler dağıttık. Bu güzel hediyelerden dolayı İlçe Kaymakamlığımıza ve Yeşilyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda tek tek söz alan mahalle muhtarları, kırsal bölgelerle ilgili taleplerini ilettiler.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ortaköy Mahallesinde ki Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiler. Ziyaret sırasında çocuklara kıyafet, futbol topu ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İstişare toplantısına, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaattin Aktaş’ın yanı sıra Ortaköy Mahalle Muhtarı Mahmut Kocaman, Öncü Mahalle Muhtarı Harun Yener, Aşağıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Durmaz, Salkonak Mahalle Muhtarı Abuzer Doğan, Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Baki Arslan, Gedik Mahalle Muhtarı Selahattin Demirtaş, Mollakasım Mahalle Muhtarı Musa Taşdemir ve Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ile Yeşilyurt’un farklı mahallelerinin muhtarları katıldı.

