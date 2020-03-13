Eğitim-Bir-Sen’den kitap okuma kampanyası

Korona virüs salgını nedeniyle okullarda verilen 2 haftalık aranın iyi değerlendirilmesini isteyen EğitimBirSen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, her ailenin mutlaka 2 kitap okuyarak bu arayı değerlendirmesini istedi.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, herkesi kitap okumaya davet etti. Söylemez, Malatya EğitimBirSen olarak 2 haftalık tedbir amaçlı tatili fırsata çevirip evlerde ailece kitap okunmasını istedi. Söylemez, herkesin en az 2 kitap okumasını ve bu anın fotoğrafının çekilerek EğitimBirSen Malatya 1 No'lu Şube olarak albümleştirmeyi düşündüklerini belirtti.

Söylemez, “Kitap türü noktasında serbest olmamız ile birlikte üye arkadaşların kitaplardan birinin Sendikal Bilinç, EğitimBirSen Felsefesi ve Mesleki Gelişim alanında olmasını tavsiye ediyoruz. Bu konularda yazılar okunup makaleler de incelenebilir. Tüm meslek gruplarını, öğrencilerimizi ve halkımızı kitap okumaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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