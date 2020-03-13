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Korona virüsten korunma toplantısı yapıldı

İHA

Malatya'da, Korona virüsten korunmak için önleyici tedbirler toplantısı yapıldı.

Korona virüsten korunma toplantısı yapıldı

Malatya’da, Korona virüsten korunmak için önleyici tedbirler toplantısı yapıldı.
Çin'de başlayan ve dünya genelinde yaygınlaşan Korona virüs (COVID19) ile ilgili gereken önleyici tedbirleri ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere Malatya Valiliği’nde toplantı düzenlenip, yapılacaklar ele alındı.
Valilik Toplantı Salonunda, Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen ve Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcıları Ömer Sağlam, Güher Sinem Büyüknalçacı ile Resmi Kurum ve Kuruluşların Müdürlerinin katıldığı toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nın ve Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra alınması gereken ilave tedbirler gözden geçirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aydın Baruş, “Dünyanın birçok ülkesinde meydana gelen Koronavirüs (COVID19) salgını ile ilgili olarak ülkemizde alınacak tedbirler ve Sağlık Bakanlıklarımızın talimatları doğusunda ilimizde de alınması gereken tedbirler ve bu tedbirler kapsamında neler yapabileceğimizi daha ayrıntılı görüşmek üzere bu toplantıyı düzenledik. İl Sağlık Müdürlüğümüz tüm Kamu Kurumlarımıza Sağlık Bakanlığının ön gördüğü tedbirleri iletti. Kurumlarımızın bu küresel soruna karşı yapacağı mücadelede; eğitim ve hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, toplu alan ve mekanların, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği konularında gerekli bilgilendirmelerin ve çalışmaların titizlikle devam edilmesi gerektiğini belirterek ilimizde bu kapsamda yürütülecek çalışmalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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