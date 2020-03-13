24 hayvanı çalan şüpheliler, 258 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, girdikleri bahçeden 24 inek ile 1 at çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 16 farklı kameradaki 258 saatlik görüntüyü izledi. Kimliği belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart'ta Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi'nde bir bahçeden 2 ineğin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevrede bulunan 16 farklı kameranın 258 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi, izini sürdü. Ekipler, yaptıkları takip sonucu şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Ahırda yapılan aramalarda 24 inek ile 1 at bulundu. 5 ayrı bahçeden hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Hayvanlar ise geri sahiplerine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-13 18:05:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.