Gasp şüphelisi, 150 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, fiziksel engelli M.T.'nin bıçak tehdiyle 950 lirasını gasp eden B.G. (17), polis tarafından, 150 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu kimliği belirlenerek, yakalandı.

Göztepe Mahallesi'nde 6 Mart günü yaşanan gasp olayında, iddiaya göre fiziksel engelli M.T.'nin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, bıçak tehdidiyle cebindeki 950 lirayı aldı. Gaspçı kaçarken, M.T.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki 35 güvenlik kameralasına ait toplam 150 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüphelinin B.G. olduğunu belirledi. Tespit edilen adreste yakalanan B.G., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-14 13:39:36



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