Yeni Malatyaspor'da, koronavirüse karşı önlem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sarısiyahlı futbolcuları taşıyan takım otobüsü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yarın deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı için yola çıkmadan önce kafile otobüsümüz Büyükşehir Belediyemiz tarafından dezenfekte edildi. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-14 14:02:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.