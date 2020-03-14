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Başkan Gürkan, Ocakbaşı Sohbetlerine katıldı

İHA

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen 'Ocakbaşı Sohbetleri' programının bu ayki konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu.

Başkan Gürkan, Ocakbaşı Sohbetlerine katıldı

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Ocakbaşı Sohbetleri’ programının bu ayki konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu.
Ocak binasında gerçekleşen toplantı Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlarken, açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Nadir Günata, bu sezon toplantılarının sonuncusunda Başkan Selahattin Gürkan’ı ağırladıklarını söyledi. Günata,Türkiye’nın zor bir süreçten geçtiğini anımsatarak, “Böylesi durumlarda her şeye milletin ve devletin bekasını gözeterek bakmak zorundayız” dedi.
Ocağın bu ayki konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, “Geçtiğimiz aylarda büyük bir deprem yaşadık, Suriye’nin İdlib kentinde şehitlerimiz oldu, bugünlerde ise korona virüsünün yayılmaması adına mücadelemiz var. Tabi üzerinde yaşadığımız coğrafya çok önemli bir bölge. Bunun bedeli de ağır oluyor. Bu nedenle yarını çok iyi planlamamız gerekiyor. Ülkemiz Suriye konusunda büyük bir sıkıntı içerisinde. Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor, ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve milletimiz beraber bu oyunu bozacağız” diye konuştu.
Gürkan, programda ayrıca Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri hakkında da katılımcılara bilgiler aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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