Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava

Malatya’da bir esnaf, işyerinden alışveriş yapan müşterilerine Korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.

Malatya’da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz, Korona virüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, işyerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye ediyor. Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, “Salınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar” dedi.

Fiyatları salgını fırsata çevirerek arttıranlara tepki gösteren Yılmaz, bu duruma tepki olarak hediyelik kayısı sattığı işyerinde alışveriş yapan herkese kolonya hediye ettiğini söyledi.

Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, esnafa da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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