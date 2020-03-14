(Görüntülü) Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2

DHA

(Görüntülü) Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2


  MALATYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, koronavirüs hastalığıyla ilgili şu ana kadar 11 kişiden alınan numunelerde sonuçların negatif çıktığını söyledi.Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüse (Covıd-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de şu ana kadar 5 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması içi ülke genelinde alınan önlemler ise üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli alınan tedbirlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Malatya Valiliği'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Aydın Baruş, "Yeni koronavirüs hastalığı (Covıd-19), ilk olarak Çin?in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında, solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile gelişen ve birçok ülkeye yayılan viral bir hastalıktır. Ülkemizde de Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, şu ana kadar beş vaka tanımlanmıştır. İlimizde bugüne kadar tanımlanmış bir yeni koronavirüs (Covıd-19) vakası olmamıştır. Yeni koronavirüs hastalığı (Covıd-19) Dünya genelinde ortaya çıktığı andan itibaren valiliğimiz himayesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz sorumluluğunda çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Son olarak dün tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.'KORUNMANIN YOLU HİJYEN'Vali Baruş, koronavirüs hastalığından korunmanın en önemli yolunun hijyen olduğunu, bu noktada da kentte çeşitli önlemlerin alındığını kaydederek, şunları söyledi: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde, okullarımızda, servis, minibüs ve otobüslerimizde alınan hijyen önlemlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Nisan ayının sonuna kadar kamu kurumlarımızca gerçekleştirilecek her türlü toplu faaliyetler iptal edilmiştir. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tüm kurumlarımıza yeteri kadar bilgilendirici afişler, broşürler dağıtılması ve kurumlarda görev yapan personele eğitimler verilmesi planlanmıştır. Okullarda başta tuvaletler, merdiven korkulukları, kapı kolları gibi sıkça dokunulan yerler başta olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyon tedbirlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Camilerde tuvalet, abdesthane ve halıların temizlik sıklığının arttırılmasına, tesbihlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Toplu taşıma araçlarının günlük temizliğinin yapılması; AVM, terminal, havaalanı gibi ortak kullanım alanlarında gerekli temizlik ve dezenfeksiyon sıklıklarının arttırılması talimatlandırılmıştır."'ŞÜPHELİ VAKALARI İZOLE EDİYORUZ'Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de şu ana kadar Malatya'da 11 olası vakanın olduğunu kaydederek, "11 olası vakanın sonuçları negatif geldi. Son olarak yine olası vaka ihtimali olan 2 hastamızdan da numune aldık, gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz. Hastaların numunelerini gönderdikten sonra sanki hasta koronavirüs enfeksiyonuymuş gibi biz izole bir odaya alıyoruz. O şekilde takip ediyoruz. Sonuç negatif geldikten sonra genel durumu da iyiyse evine gönderiyoruz" diye konuştu.'TEDBİRLER TEDİRGİN ETMEMELİ'Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da alınan tedbirler nedeniyle halkın tedirginliğinin artırmaması gerektiğini belirterek, "Bu tedbirleri, vatandaşın bu enfeksiyondan korunması amacıyla yapıyoruz. Bu tedbirler alınırken eğer vatandaşımızda ayrı bir tedirginlik yaratıyorsa, tedbirler doğru orantılı olmadığını görürüz. Dolayısıyla bizim aldığımız bu tedbirleri vatandaşlarımızın tedirginlik olarak algılamaması gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya
2020-03-14 16:49:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin ...
Malatya’da uyuşturucu ile mücadele
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucu ile mücadele
Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava
YEREL HABERLER Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava
Milletvekili Fendoğlu, Darende’de ilçe binasının açılışına katıldı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu, Darende’de ilçe binasının ...
Başkan Gürkan, Ocakbaşı Sohbetlerine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Ocakbaşı Sohbetlerine katıldı
Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı 
YEREL HABERLER Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları ...
Malatya'da, uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da, uyuşturucuya 2 tutuklama
Yeni Malatyaspor'da, koronavirüse karşı önlem
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da, koronavirüse karşı önlem
Gasp şüphelisi, 150 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Gasp şüphelisi, 150 saatlik görüntü izlenerek ...
Malatya'de etkinlikler iptal edildi, kalabalık alanlarda tedbirler arttırılıyor
YEREL HABERLER Malatya'de etkinlikler iptal edildi, kalabalık ...
Fırsatçılara indirimli tepki Malatya Esenlik marketlerde fırsatçıların önüne geçilmesi amacıyla satılan ürünlerde indirime gidiyor
YEREL HABERLER Fırsatçılara indirimli tepki Malatya Esenlik ...
ATM'de maaşını çekmek isterken parasını kaptırdı
YEREL HABERLER ATM'de maaşını çekmek isterken parasını kaptırdı
Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması
YEREL HABERLER Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması
Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz ...
24 hayvanı çalan şüpheliler, 258 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 24 hayvanı çalan şüpheliler, 258 saatlik görüntü ...
Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı (2)
YEREL HABERLER Muhtara devlet büyüklerine hakaretten gözaltı (2)
Koronavirüse karşı '5 kayısı tüketin' önerisi
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı '5 kayısı tüketin' önerisi
Hırsızlık, 258 saatlik kamera görüntüsü ile çözüldü
YEREL HABERLER Hırsızlık, 258 saatlik kamera görüntüsü ile çözüldü
Korona virüsten korunma toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Korona virüsten korunma toplantısı yapıldı
Eğitim-Bir-Sen’den kitap okuma kampanyası
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den kitap okuma kampanyası
Hamilelere 'Korona' uyarısı
YEREL HABERLER Hamilelere 'Korona' uyarısı
Mahalle toplantısı düzenlenip okul ziyaret edildi ‘ Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesi
YEREL HABERLER Mahalle toplantısı düzenlenip okul ziyaret edildi ‘ ...
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını ...
Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kongresi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X