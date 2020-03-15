Arguvan Belediyespor Orduzuspor’u 2-0 mağlup etti

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Malatya Amatör Futbol Liginde mücadele eden Arguvan Belediyespor, kendi sahasında Orduzuspor’u 20 mağlup etti.

Ligin 14’ncü haftasında kendi saha Orduzuspor ile karşılaşan Arguvan Belediye spor rakibini 20 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Arguvan Belediyespor’un gollerini Rıdvan Kar ile Hasan Korkmaz kaydetti.

Arguvan Belediyespor taraftarları takımlarını yalnız bırakmazken,Korona virüs tedbiri nedeniyle tribünde dışında maçı takıp ettiler.

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