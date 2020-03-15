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Arguvan Belediyespor Orduzuspor’u 2-0 mağlup etti

İHA

Malatya Amatör Futbol Liginde mücadele eden Arguvan Belediyespor, kendi sahasında Orduzuspor'u 20 mağlup etti.

Arguvan Belediyespor Orduzuspor’u 2-0 mağlup etti

Malatya Amatör Futbol Liginde mücadele eden Arguvan Belediyespor, kendi sahasında Orduzuspor’u 20 mağlup etti.
Ligin 14’ncü haftasında kendi saha Orduzuspor ile karşılaşan Arguvan Belediye spor rakibini 20 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Arguvan Belediyespor’un gollerini Rıdvan Kar ile Hasan Korkmaz kaydetti.
Arguvan Belediyespor taraftarları takımlarını yalnız bırakmazken,Korona virüs tedbiri nedeniyle tribünde dışında maçı takıp ettiler.

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