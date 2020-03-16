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Tohma Çayı çamur akıyor

İHA

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı, yağan bol yağış ile birlikte çamur akmaya başladı

Tohma Çayı çamur akıyor

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı, yağan bol yağış ile birlikte çamur akmaya başladı
Darende ilçesinden geçen ve Fırat nehrinin bağlantı kollarından olan Tohma Çayının, kış aylarının yoğun kar yağışlı geçmesi ve son günlerde yaşanan yağmurlar nedeniyle debisi oldukça yükseldi. Yükselen debi ile birlikte Tohama çayı çamur akmaya başladı.
Vatandaşlar ise yeterli yağış nedeniyle bu yılki sıcak yaz aylarının kurak geçmeyeceğini belirterek, bol yağışın sevincini yaşadı.
Hacı Devriş Mahallesi Muhtarı Selahattin Akçay, Tohma Çayının debisinin yükselmesiyle ilgili “Karlı yılı varlı yıl derler. İnşallah bu yaz,yağışlar ve su bolluğu tüm çiftçilerimizin ürünlerine bolluk bereket getirecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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