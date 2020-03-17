Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre,Yayladamı Sokakta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan 77 yaşındaki Seyhan Erkal'dan üç gündür haber alamayan komşuları durumu Erkal'in yakınlarına bildirdi.Erkal'in yaşadığı eve gelen yakınları şahsı hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Erkal'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkal'in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.