Malatya'da silah kaçakçılığına 1 gözaltı

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MALATYA, (DHA)-MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Operasyon düzenlenen 1 adreste yapılan aramalarda 1 el yapımı tabanca, 5 tabanca mermisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-17 12:52:29



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