Jandarmaya korona virüs eğitimi

Kendini zabıta müdürü olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yeni tip korona virüs (covid 19) hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktorlar tarafından verilen eğitimde, korona virüs belirtileri, korunma yolları ve virüse karşı alınacak tedbirler hakkında detaylı olarak açıklama yapıldı.

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