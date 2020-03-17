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Başkan Güder'den 18 Mart kutlaması

İHA

Başkan Güder'den 18 Mart kutlaması

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çanakkale Zaferi, nesilden nesile aktarılan bir kahramanlık destanıdır" dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ölüme gözünü kırpmadan giden adeta ölümü öldüren Mehmetçiğimizin o tertemiz kanıyla yazdığı bir destan olan Çanakkale Zaferinin şanlı ordumuzun ve milletimizin birlik ve beraberlik içinde yazdığı ve dilden dile, nesilden nesile aktarılan bir kahramanlık destanıdır” ifadelerini kullandı.
Çanakkale Zaferinin sadece Türk milletinin top yekün ayağa kalktığı bir diriliş abidesi olması ve sadece bir askeri başarı olarak nitelendirilmediğini kaydeden Başkan Güder, alınan bu şanlı zaferin Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılmasında da önemli bir yeri bulunduğuna değindi. Güder, “18 Mart 1915, dünyaya gösterdiğimiz şanlı destanımızın tarihidir. Bizler bu vatan için canıyla, kanıyla savaşan ve feda eyleyen ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu vatan toprakları, ülkesi için, bayrağı için, vatanı için, milleti için uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için can veren aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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