Korona virüs Malatya Etil Alkol Fabrikası’nın tekrar açılması talebini gündeme getirdi

Malatya’da kapalı bulunan Etil Alkol Fabrikası’nın tekrar açılması isteniyor. Korona Virüs tehlikesinin yaygınlaşmasıyla virüsün önlenmesinde kullanılan kolonyanın ham maddesi etil alkole ihtiyaç bulunması nedeniyle fabrikanın tekrar devreye alınması isteniyor.

Malatya’da 2000 yılının başında arıtma tesisi bulunmadığı için kapatılan Şeker Fabrikası bünyesinde bulunan Etil Alkol Fabrikası'nın, tüm dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden korona virüs vak'ası ile yeniden açılması talebi gündeme geldi. Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, korona virüs vak'asının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte ülkede kolonya ve dezenfektana olan talebin karşılanması için 20 yıl önce kapatılan fabrikanın yeniden açılması gerektiğini söyledi. Açılan fabrikanın Türkiye’nin yarasına merhem olabileceğini belirten Murat, "Malatya Şeker Fabrikası bünyesinde bulunan Malatya’daki etil alkol fabrikasında arıtma tesisi bulunmaması Türkiye ve Malatya için ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Yapılan fizibilite çalışmalarından sonra arıtma tesisinin yapımı ve fabrika modernizesi için 20 milyona ihtiyaç vardı. Fakat bu bütçe sağlanamadığı için Malatya’ya katma değer sağlayan bu fabrika kapatılmaya mahkum edildi. Şeker fabrikası için altın yumurtlayan tavuk olarak tabir edilen bu fabrikada üretilecek olan etil alkol, korona virüs vak'asının görülmesiyle birlikte adeta önemli ihtiyaç durumuna geldi. Eğer zamanında bu fabrikaya sahip çıkılsaydı, fabrika şimdi üreteceği etil alkolle Türkiye’nin yarasına merhem olacaktı. Bu fabrika yaklaşık 20 yıldır üretim yapmıyor. Yetkililer elini taşın altına koyar da gerekli bütçe ayrılırsa tekrar üretime geçebilecek. Malatya Şeker İş Sendikası olarak da fabrikanın tekrar üretime geçmesi kararına karşı hazır bekliyoruz” diye konuştu.

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