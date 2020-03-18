Fatma Uygur, Türkiye birincisi oldu

Malatyalı karateci Fatma Uygur, Okullararası Gençler Karate Türkiye Şampiyonas'ında birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 1215 Mart tarihleri arasında Balıkesir ilinde düzenlenen Okullararası Gençler Karate Türkiye Şampiyonas'ında Fatma Uygur 64 kilogramda Türkiye birincisi oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Okullararası Gençler Karate Türkiye Şampiyonası'nda Sporcumuz Fatma Uygur’un almış olduğu derece bizleri her zamanki gibi çok mutlu etti. Rakiplerini farklı skorlarla yenen Fatma kızımız başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Sporcumuzu babası aynı zamanda antrenörümüz olan Zeki Uygur’u tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

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