Darende’de çiçek açan kayısı kara gömüldü

Malatya’nın Darende ilçesinde çiçek açan kayısılar kara gömüldü.
İlçede gece yağmaya başlayan kar yağışı etkili oldu. Yeni çiçek açan kayısılar kar altında kaldı. Bir süre önce açan çiçekler nedeniyle tarlaların beyaza büründüğü ilçe kar yağışı nedeniyle tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
karla birlikte ilçede kart postlallık görüntüler de ortaya çıktı
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.