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18 Mart törenlerine korona virüs engeli

İHA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Malatya'da Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi.

18 Mart törenlerine korona virüs engeli

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Malatya'da Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi.
Çanakkale Zaferi’nin 105.Yıldönümü ve ‘Şehitler Günü’ etkinliği koronavirüs önlemleri çerçevesinde sadece Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan oluşan 3’lü şehitlik anıtına çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunma töreninin adından Vali Aydın Baruş, anıt şeref defterine “18 Mart 1915’te, askeri teçhizat ve ekonomik bakımından dünyanın en üstünü olan sömürgeci güçlere karşı imkansızlıklar içerisinde mücadele eden askerimiz mukaddesatının kalbine nakşettiği maneviyatın gücüyle, “Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” duasıyla iman dolu göğsünü demirden güllelere ve ateş kusan silahlara siper ederek eşsiz bir zafer kazanmış, “Çanakkale Geçilmez” iradesini tüm dünyaya kabul ettirmiştir” dedi.
Şehitlerimizin ve gazilerimizin vatan ve millet uğrunda gösterdiği azim, cesaret, kahramanlık ve şehadet ruhu bizlere rehber olacağını da ifade eden Vali Baruş, "Çanakkale zaferini ve sonrasında kurtuluş savaşımızın kazanılmasını sağlayan manevi güç tarih boyunca milletimizin hayat şiarı olmuş şehadet ruhudur. Bu ruh, Aziz vatanımızı parçalamak isteyen bölücü terör örgütlerine, bağımsızlık irademizi boyunduruk altına almak isteyen yabancı güçlere ve onun işbirlikçilerine karşı verdiğimiz mücadelede daima en önemli güven kaynağımız olmuştur. Ülkemizin dört bir tarafında, Malatya şehitliği’nde ve bu vatan topraklarının her bir köşesinde ebedi huzurla yatan evlatlarımız bu sarsılmaz iradenin kıyamete kadar baki kalacağının ispatıdır.Aziz şehitlerimizin kanlarıyla topraklarını yoğurarak bizlere miras bıraktığı bu güzel vatanı ve uğrunda canlarını verdikleri mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek için durmaksızın çalışmak, gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadele etme azmini göstermenin onların hatırasına karşı vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu idrak etmek bu milletin bir ferdi olarak hepimizin üzerine düşen vazifedir.Milletimizin yeniden dirilişinin timsali olan bu şerefli günde, Çanakkale Zaferini ve Bağımsızlığımızı bizlere armağan eden cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.
Anıttaki törenin ardından Vali Baruş ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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