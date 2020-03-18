FETÖ’den bir tutuklama

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Malatya’da FETO terör örgü üyesi olmak suçundan aranan bir şahıs saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

Malatya İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, terör örgütü olmak suçunda aranan şahsıların yakalanmasına yönelik adil mercilerden alınan arama kararına istinaden icra edilen operasyon sonucu FETO terör örgü üyesi olmak suçundan aranan 1 şahıs saklandığı evde yakalanarak Malatya E Tipi kapalı cezaevine konuldu.

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