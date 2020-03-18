Arguvan’da korona virüs tedbirleri

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, korona virüse karşı tedbirler artırılmaya devam ediyor.

Arguvan ilçesine il dışından taziye için gelen vatandaşlar sağlık kontrolden geçiriliyor. Arguvan’da korona virüse karşı İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve kolluk kuvvetleri halkın yoğun olarak katıldığı pazar yerinde vatandaşları bilgilendirdiler. Kaymakam Şahin, satıcılardan ve alış veriş yapanlardan alış veriş yaparken eldiven kullanmalarını ve ürünün seçilmesinde dikkat edilmesini istedi. Bu arada, ilçeye dışardan gelenler için sağlık kontrolleri yapılıyor. Kaymakam Şahin, ilçe toplum sağlığı merkezinin bu konuda her türlü desteği 24 saat süresince verdiğini, vatandaşların sağlığı için üst düzeyde tedbirlerin alındığını belirtti.

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