1. Amatör Küme Play-Off maçları bu hafta başlıyor

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi PlayOff maçları fikstürü çekildi. 6 takımın Bölgesel Amatör Lig için mücadele edeceği playoffun ilk hafta maçları önümüzdeki pazar oynanacak.
ASKF Malatya Şube Başkanı playoff maçları öncesi yaptığı açıklamada, katılımcı takılara başarılar dileyerek, “Bilindiği gibi 1. Amatörde normal sezon içerisinde 6 takım gruplarından playoffa kaldılar. Bütün takımlarımızı bir kez daha tevrik ederken, katılacakları playoff maçlarında başarılar diliyorum” dedi.
1. Amatör Küme Büyükler Ligi PlayOff maçları ilk hafta programı şöyle:
"Yeşiltepe 1 nolu saha saat 12.00 Hekimhan Girmana Malatyaspor
Yeşiltepe 3 nolu saha saat 13.00 Arapgirspor Arguvan Belediyespor
Yeşiltepe 3 nolu saha saat 15.00 Darendespor Battalgazi Belediyespor."
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