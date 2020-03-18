Şehit mezarları ziyaret edildi

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü nedeniyle şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve ilçe protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette şehitler için Kur’anı Kerim okunarak dualar edildi.

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