Battalgazi'de doğal gaz ve alt yapı seferberliği Başkan Güder: “Hatunsuyu’na doğal gaz verilmesi için çalışma yapılıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Battalgazi'de doğal gaz ve alt yapı seferberliği Başkan Güder: “Hatunsuyu’na doğal gaz verilmesi için çalışma yapılıyor”

İHA

Battalgazi'de doğal gaz ve alt yapı seferberliği Başkan Güder: “Hatunsuyu’na doğal gaz verilmesi için çalışma yapılıyor”

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantıları kapsamında Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Hatunsuyu Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallenin sorun ve sıkıntıları ile yapılacak olan yatırımların ele alındığı toplantının ana maddeleri ise doğalgaz ve alt yapı oldu.
“Hatunsuyu’na doğal gaz verilmesi için çalışma yapılıyor”
Mahallenin en önemli taleplerinden olan doğal gaz ile ilgili önemli bir müjde veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Doğalgazın Hatunsuyu Mahallemize gelmesi için konuşmuştuk. Yaka Mahallesi’nde doğal gaz kullanıldığını ve Hatunsuyu Mahallesi’ne de gelmesi gerektiğini ifade etmiştik. O gün şöyle bir şey söylenildi. Yaka Mahallesi’ne gelen boruların buraya gelecek doğalgaza dayanıklı olmadığını, plastik borular olduğunu ve Hatunsuyu’nun dahil edilmesiyle basınçtan dolayı çelik boru kullanılması gerektiği ifade edildi. Şuan aldığımız bilgiye göre üzerinde çalışıyorlar. O boruları değiştirmektense Kaynarca Mahallesinden indirmek için çalışıyorlar. İnşallah önümüzdeki ay netleşecek” ifadelerini kullandı.
Alt yapı ile ilgili de çalışmaların yapıldığını kaydeden Başkan Güder, “Bu yıl bölgemize MASKİ tarafından ciddi bir yatırım yapılmasını bekliyoruz. Battalgazi bölgemizde 3 bin civarında hasarlı binamız var. O binaları devlet yapıyor. Buralardan biri Gelincik Tepesi diğeri ise Eski Malatya bölgemizde olacak. Öncelikli olarak buraların alt yapısının yapılması lazım. Oda MASKİ’ye ekstra bir külfet getiriyor. Bu nedenle MASKİ 2020’de yapacağı yatırımları gecikebilir. Mahallemizin alt yapı sorununu da biz burada takip ediyoruz, aşmaya çalışacağız” dedi.
Milletvekili Tüfenkci: “Başkanımız ilk günden beri sahada”
Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Başkanımız Osman Güder seçildiği günden beri sahada ve sizlerin derdini dinliyor. Sizlerle birlikte oluyor ve sizler de sorunları anlatıyorsunuz. Bizler de sizlerin içinden gelen bir kardeşiniz olarak sizlerin belirlediği istikamette yolumuza devam ediyoruz. Türkiye bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli işlere imza attı ve atmaya da devam ediyor. Bir yandan terörle mücadele edilirken diğer taraftan ülkeyi kalkındırma mücadelesi yapılıyor. Başkanımızın gayretleriyle birçok sorunu aşacağız. Yeni bir imam hatip okulunun yapılması noktasında Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. İş adamı tarafında ya da devletimizin gayretiyle bu bölgeye yeni bir okul yaptırma niyetineyiz. Sulama ile ilgili de DSİ ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Toplulaştırma ile ilgili de Toplulaştırma Genel Müdürünü arayıp Hatunsuyu’nun da program içerisine alınmasını talep edeceğiz. Bütün bu sorunları aşarız. Önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Deprem sonrasında birçok bina ile ilgili itirazlar var. Bu itirazların değerlendirilmesi noktasında gerekli görüşmeleri yapıp talimatları verdik.
Umarız ki yaralar hızlı bir şekilde sarılır. Battalgazi bölgesinde hasar gören binalar var ve kentsel dönüşüm noktasında ciddi anlamda Başkanımızın çalışması var. TOKİ Gelincik Tepesi’nde bina yapımı gerçekleştirilecek. Farklı çalışmalar var. Onlar da hayata geçtiğinde depremle ilgili sıkıntıları da ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.
Mahallede karşılaştıkları sorunları dile getiren Hatunsuyu Mahalle muhtarı Cumali Demir de “Sorunlarımızı dinlediği için Başkanımız Bayram Güder’e ve Milletvekilimiz Tüfenkci’ye teşekkür ediyorum. Özellikle doğal gazın mahallemize gelmesini istiyoruz. Bu durumu da Başkanımız sağ olsun takip ediyor. Sulama ve alt yapıda problem yaşıyoruz bunları da dile getirdik. Bütün sorunlarımızın kısa sürede çözüme kavuşacağına inancımız tam” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çınar, yatırımları yerinde inceledi Kadim Çırmıhtı’nın tarihi zenginlikleri ayağa kaldırılıyor
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yatırımları yerinde inceledi Kadim ...
Malatya’da, 3 katmanlı maske üretildi
YEREL HABERLER Malatya’da, 3 katmanlı maske üretildi
Kale’de de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Kale’de de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri ...
Şehit mezarları ziyaret edildi
YEREL HABERLER Şehit mezarları ziyaret edildi
Ukrayna'dan dereceyle döndüler
YEREL HABERLER Ukrayna'dan dereceyle döndüler
1. Amatör Küme Play-Off maçları bu hafta başlıyor
YEREL HABERLER 1. Amatör Küme Play-Off maçları bu hafta başlıyor
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü için Darende’de de tören düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü için ...
Yeni Malatyaspor'dan korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan korona virüs önlemleri
Akçadağ Belediyesi Koronavirüs önlemlerini artırdı
YEREL HABERLER Akçadağ Belediyesi Koronavirüs önlemlerini artırdı
Arguvan’da korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Arguvan’da korona virüs tedbirleri
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü Arguvan’da da kutlandı
YEREL HABERLER 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü ...
FETÖ’den bir tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ’den bir tutuklama
Malatya'da ATM tuşları 15 dakika ara ile dezenfekte edilecek
YEREL HABERLER Malatya'da ATM tuşları 15 dakika ara ile dezenfekte ...
18 Mart törenlerine korona virüs engeli
YEREL HABERLER 18 Mart törenlerine korona virüs engeli
Darende’de çiçek açan kayısı kara gömüldü
YEREL HABERLER Darende’de çiçek açan kayısı kara gömüldü
Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
(Görüntülü) Ağaçlar çiçek açtı, bahçeler düğün fotoğrafçılarının mekanı oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ağaçlar çiçek açtı, bahçeler düğün ...
Malatya Baro Başkanı Han'dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Malatya Baro Başkanı Han'dan 18 Mart mesajı
Hekimhan'da toplu temizlik
YEREL HABERLER Hekimhan'da toplu temizlik
Ağaçlar çiçek açtı, bahçeler düğün fotoğrafçılarının mekanı oldu
YEREL HABERLER Ağaçlar çiçek açtı, bahçeler düğün fotoğrafçılarının ...
Fatma Uygur, Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Fatma Uygur, Türkiye birincisi oldu
Malatya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı Yaralı şahıs adliyedeki polise sığındı
YEREL HABERLER Malatya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ...
Başkan Çınar, Bakan Koca’ya, Malatya kayısısı ile kayısı kolonyası gönderdi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Bakan Koca’ya, Malatya kayısısı ile ...
Arguvan'da korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Arguvan'da korona virüs önlemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X