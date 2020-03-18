Yeni Malatyaspor'dan TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. Ziyarette Başkan Nihat Özdemir, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e A Milli Takım forması takdim etti. Gevrek ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Başkanımız göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği kulüplerden birisi bizdik. Bu anlamda uzun süredir bu ziyareti planlıyorduk, bugüne kısmetmiş. Kendilerine Türk futbolu adına başarılı çalışmalar gerçekleştirmeleri temennisinde bulunduk" diye konuştu.

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