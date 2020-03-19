Yeni Malatyaspor, mağazalarını kapatıyor

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Yeni Malatyaspor kulübü, etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle resmi ürün satış mağazalarını geçici süreyle durdurduğunu açıkladı.

Kulüp'ten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 adlı korona virüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, insan sağlığını ön planda tutarak, resmi ürün satış mağazalarımızın hizmetini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yeni Malatyaspor Kulübü" ifadelerine yer verildi.

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