Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı.

Malatya'da, son zamanlarda ülkede yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle gecegündüz yoğun şekilde çalışan sağlık personeline destek için vatandaşlar saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdi. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-19 22:06:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.