Malatya'da camilerde 'korona'ya karşı dua edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya'da camilerde 'korona'ya karşı dua edildi

İHA

Malatya'da korona virüs salgınına karşı hastaların şifa bulması için tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.

Malatya'da camilerde 'korona'ya karşı dua edildi

Malatya'da korona virüs salgınına karşı hastaların şifa bulması için tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya'da yatsı ezanının ardından korona virüs salgınına karşı ve hastaların şifa bulması için dua edildi.
Kent merkezindeki Hacı Yusuf Taş Camisi'nde de diğer camilerde olduğu gibi dua edildi. Aynı zamanda vatandaşların evde kalmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Psikososyal destek ekibi bir telefon kadar yakında
YEREL HABERLER Psikososyal destek ekibi bir telefon kadar yakında
(Görüntülü) 4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da ...
Malatya Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman: “Bu yükü hep birlikte taşımamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Malatya Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. ...
Yeşilyurt Belediyesi’nden anlamlı proje
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden anlamlı proje
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Karabulut: “Geçici süreci iyi bir şekilde değerlendirelim”
YEREL HABERLER Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör ...
4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor
YEREL HABERLER 4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor
Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj
(Görüntülü) Hastalara, koronavirüse karşı video konferanslı ziyaret
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastalara, koronavirüse karşı video ...
Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme
Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip
YEREL HABERLER Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip
İnönü Üniversitesi’nde korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde korona virüs önlemleri
Malatya’da 3 hastane korona virüs için donatıldı Korona virüs testleri Malatya’da yapılıyor ve sonuçlar kısa sürede çıkıyor
YEREL HABERLER Malatya’da 3 hastane korona virüs için ...
Malatya’da Vefa Sosyal Destek Grupları hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Malatya’da Vefa Sosyal Destek Grupları hizmet vermeye ...
Malatya’da parkmetre uygulaması ertelendi Otobüs ve duraklara dezenfekte kutuları konuldu
YEREL HABERLER Malatya’da parkmetre uygulaması ertelendi Otobüs ve ...
Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemini arttırdı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemini ...
Korona virüs sonrası doğal sabuna ilgi arttı
YEREL HABERLER Korona virüs sonrası doğal sabuna ilgi arttı
Arguvan’da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Arguvan’da yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor
Korona virüsü şöför esnafını da vurdu
YEREL HABERLER Korona virüsü şöför esnafını da vurdu
Yeni Malatyaspor'lu Gökhan Töre'den 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'lu Gökhan Töre'den 'evde kal' ...
Öğrenciler ders başı yapıp, “Evden çıkmayın” mesajı verdi
YEREL HABERLER Öğrenciler ders başı yapıp, “Evden çıkmayın” mesajı ...
Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar günlük takip altında
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar günlük ...
Başkan Güder’den sağlık çalışanlarına moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’den sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Denetimler yapıldı Fiyat artışına yönelik tedbirler arttırıldı
YEREL HABERLER Denetimler yapıldı Fiyat artışına yönelik tedbirler ...
Darende’de kan kampanyasına destek
YEREL HABERLER Darende’de kan kampanyasına destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X