Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “7/24 hemşehrilerimizin hizmetindeyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “7/24 hemşehrilerimizin hizmetindeyiz”

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi 444 8 9 10 nolu Çağrı Merkezi, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaş, yaşlı ile kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 7/24 hizmet verecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “7/24 hemşehrilerimizin hizmetindeyiz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi 444 8 9 10 nolu Çağrı Merkezi, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaş, yaşlı ile kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 7/24 hizmet verecek.
Yeşilyurt Belediyesinde korona virüs tedbirlerini genişlettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha önce 08:00 ile 22:00 arası hizmet veren Çağrı Merkezinin çalışma saatlerini 24 saate çıkardıklarını söyledi.
Evden çıkamayan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını gidermek adına Yeşilyurt Belediye ekiplerinin görev başında olduğunu ifade eden Çınar, “Yeni tip korona virüs(Covid19) salgını nedeniyle yapılan ‘Evde Kal’ çağrısıyla dışarıya çıkamayan vatandaşlarımız için hizmet alanlarımızı genişletme kararı aldık. Bilindiği üzere vatandaşlarımızın market alış verişlerini dışarıya çıkmadan yapmaları amacıyla ‘Siz İsteyen Biz Getirelim’ projemizi başlatmıştık. Hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 0 553 178 33 33 nolu numarayı arayan vatandaşlarımızın gıda ve temizlik başta olmak üzere tüm taleplerini evlerine kadar götürmeye başladık” şeklinde konuştu.
İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ya da yasaklama getirilen vatandaşların 444 8 9 10 nolu Çağrı Merkezini arayarak talep ve isteklerini bildirebileceklerini aktaran Çınar, “Halkımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. Belediye olarak vatandaşımızla iletişime çok önem veriyoruz. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar 7/24 görev başında olacak olan Çağrı Merkezimiz, hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için kesintisiz hizmet verecektir. Vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Malatya'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile marketlere yönelik denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile ...
(Görüntülü) Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini ...
Gürkan'dan ekmek fabrikasına ziyaret
YEREL HABERLER Gürkan'dan ekmek fabrikasına ziyaret
Uyuşturucudan 77 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 77 tutuklama
Malatya'da, uyuşturucuya 3 ayda 77 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da, uyuşturucuya 3 ayda 77 tutuklama
Yeşilyurt Belediyesi korona virüs önlemlerini arttırdı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi korona virüs önlemlerini ...
Malatya'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile marketlere yönelik denetim
YEREL HABERLER Malatya'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile marketlere ...
Su ürünlerinde av yasağı 1 Nisan’da başlayacak
YEREL HABERLER Su ürünlerinde av yasağı 1 Nisan’da başlayacak
Esenlik, siparişleri evlere teslim etmeye başladı
YEREL HABERLER Esenlik, siparişleri evlere teslim etmeye başladı
Yeşilyurt belediyesi bir telefon kadar vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Yeşilyurt belediyesi bir telefon kadar vatandaşların ...
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Nikahlar maskeli olarak gerçekleştirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Nikahlar maskeli olarak gerçekleştirilmeye başlandı
Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı
Deprem hasar tespit çalışmasına korona virüs engeli Malatya’da hasar tespit ekibi düşürüldü
YEREL HABERLER Deprem hasar tespit çalışmasına korona virüs ...
Polisten korona virüs klibi
YEREL HABERLER Polisten korona virüs klibi
Psikososyal destek ekibi bir telefon kadar yakında
YEREL HABERLER Psikososyal destek ekibi bir telefon kadar yakında
(Görüntülü) 4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da ...
Malatya Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman: “Bu yükü hep birlikte taşımamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Malatya Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. ...
Yeşilyurt Belediyesi’nden anlamlı proje
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden anlamlı proje
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Karabulut: “Geçici süreci iyi bir şekilde değerlendirelim”
YEREL HABERLER Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör ...
4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor
YEREL HABERLER 4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor
Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj
(Görüntülü) Hastalara, koronavirüse karşı video konferanslı ziyaret
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastalara, koronavirüse karşı video ...
Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X