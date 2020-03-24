Malatya'da, uyuşturucuya 3 ayda 77 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışmayla düzenlenen 327 operasyonda gözaltına alınan 493 kişiden 77'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ocak ile mart ayı arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 327 operasyon düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu, silah ve para ele geçiren polis, 493 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 77'si tutuklanarak cezaevine konuldu, 416 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-24 16:47:50



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