Arguvan’da dezenfekteye ağırlık verildi

Malatya’nın Arguvan İlçe Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş yaptığı açıklamada, “ İlçemizi dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Dezenfektanlarla ilçemizi temizliyoruz. Alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor. Belediye ekipleri, ortak kullanım alanları, cadde ve sokaklar dahil ilçe sınırları içerisindeki ve minibüs taksi durağı motorlu taşıyıcılar resmi kurumlarda dahil çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmalarını ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Belediye ekiplerimiz durmaksızın ilçemizin dört bir yanını dezenfekte etmeye devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.