Uyuşturucu ve silahtan 3 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu ve silahtan 3 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, TCK’nın 188/3 188/6 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından 1824 Mart tarihleri arasındaki çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan planlı operasyonlarda ve Malatya girişçıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yönünden 14 olay meydana geldi.

Yapılan yakalamalarda, 1 ve 2 nolu uygulama noktaları, Şehitfevzi, Meydanbaşı, Paşaköşkü, Polat, İnönü, Gündüzbey, Hanımınçiftliği, Yavuz Selim ve Özalper Mahallelerinde yapılan çalışmalarda, toplamda 14 olayda, 132,87 gram Sentetik Kannabinoid, 17,51 gram Metamfetamin, 31 adet reçeteye tabi hap, 50,67 gram toz esrar, 460 Adet Ecstasy maddeler ile 2 adet tabanca ele geçirildi. 23 şahıs gözaltına alındı. 19 şahsa TCK’nın (191.) (Kullanıcı) kapsamında, 4 şahsa TCK’nın (188/3188/6) (Satıcı) kapsamında adli işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen 1 şahıs adli kontrol hükümlerince, 19 şahıs Cumhuriyet Savcısı talimatına istinaden serbest bırakıldı. 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.