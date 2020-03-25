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Kayısı bahçelerinde çil hastalığı riski yükseldi

İHA

İlkbahar döneminde hava sıcaklığının uygun ve yağışların sürekli devam etmesi nedeniyle Kayısı bahçelerinde çil hastalığını oluşturma riskini yükseltirken, çiftçilerden çil ilacını mutlaka tekrarlamaları istendi.

Kayısı bahçelerinde çil hastalığı riski yükseldi

İlkbahar döneminde hava sıcaklığının uygun ve yağışların sürekli devam etmesi nedeniyle Kayısı bahçelerinde çil hastalığını oluşturma riskini yükseltirken, çiftçilerden çil ilacını mutlaka tekrarlamaları istendi.
Malatya Tarım ve orman il Müdürü Tahir Macit, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Hastalık sert çekirdekli meyve ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturur. Meyve enfeksiyonları ise özellikle Kayısıda önemli zarar meydana getirir. İklim koşulları uygun olduğunda diğer sert çekirdekli meyve türlerinde de meyve enfeksiyonları gözükebilir. Genç yaprak üzerinde oluşan lekeler ilkönce 1 milimetre çapında yuvarlak, kırmızı renkli olup etrafı açık renkte bir hale ile çevrilidir. Daha sonra bu lekeler kahverengimsi, kızıl kahverenginde yaklaşık 3 milimetre çaplı lekeler haline dönüşür. Bu lekeli kısımlar 510 gün sonra dökülür ve yaprakta delikler oluşur. Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip çapı 1 santimetre büyüklüğüne ulaşan delikler halini almaktadır. Hastalıkla mücadele yapılmadığı takdirde kayısı meyveleri üzerinde lekeler meydana getirir. Bu lekeler genellikle meyvenin sapa yakın yanak kısmında birleşerek tüm meyve yüzeyini kaplayabilmektedir” ifadelerini kullandı.
Bu yıl ilkbahar döneminde hava sıcaklığının uygun ve yağışların sürekli devam etmesi nedeniyle Malatya’da kayısı bahçelerinde çil hastalığını oluşturma riskini yükselttiğine dikkat çeken Tahir Macit, “Hastalığın oluşmasında etkili olan yağış ve sıcaklıktan dolayı çil hastalığı şu anda pik yapmaktadır. Üreticilerimizin çil hastalığı ile mücadele yapmadığı takdirde ürün kaybı yüzde 2060 oranında olmaktadır. Ayrıca bir sonraki yılın meyve gözü oluşumunda ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Belirtilen nedenlerden dolayı bu yıl kayısı üreticilerimizin çil ilacını mutlaka tekrarlamaları büyük önem arz etmektedir. Bu hem kayısı bahçelerinin ileri ki yıllarda sağlıklı olması hem de çil hastalığının oluşmaması için çok önemlidir. Üreticilerimizin il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak üretici kayıt defterlerine işlem yaptırmak suretiyle (reçete alarak) ilaçlamalarını yapmaları, ihracata mani olmayacak, kalıntısız ürün için ayrıca önem arz etmektedir. İlaçlama tüm bitki aksamını kaplayacak şekilde yapılmalıdır” diye konuştu.

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