Başkan Çınar, Yeşil Gıda Seracılık Projesini inceledi “Bağışlılık sistemimizi güçlü hale getirmek için tükettiğimizin ürünlere dikkat edelim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Çınar, Yeşil Gıda Seracılık Projesini inceledi “Bağışlılık sistemimizi güçlü hale getirmek için tükettiğimizin ürünlere dikkat edelim”

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeni Tip korona virüs ( Covid19) salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden uzak kalabilmek için sağlıklı, hijyenik ve doğal ürünler tüketilmesine daha fazla ağırlık verelim. Bağışlılık sistemimizi güçlü hale getirmek için tükettiğimizin ürünlere dikkat edelim" dedi.

Başkan Çınar, Yeşil Gıda Seracılık Projesini inceledi “Bağışlılık sistemimizi güçlü hale getirmek için tükettiğimizin ürünlere dikkat edelim”

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeni Tip korona virüs ( Covid19) salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden uzak kalabilmek için sağlıklı, hijyenik ve doğal ürünler tüketilmesine daha fazla ağırlık verelim. Bağışlılık sistemimizi güçlü hale getirmek için tükettiğimizin ürünlere dikkat edelim” dedi.
Başkan Çınar, Cumhuriyet Örnekköy mahallesinde farklı bakliyat ürünlerinin fidelerinin dikildiği 200 dönümlük alanda incelemelerde bulundu.
Vatandaşlara sağlıklı, doğal ve hijyenik ürünlerin ulaşmasını sağlayan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ projesi kapsamında hizmete giren sera alanında incelemelerde bulunup, ekilen ve hasadı yapılan ürünler hakkında Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlıklı ve güçlü bir bünye için herkesin doğal ürünler tüketmesini istedi.
Başkan Çınar, “ Toplum ve insan sağlığını daha güçlü kılabilmek; sağlıklı ve dengeli beslenip doğal ürünler tüketmekten geçmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızın hijyenik ve sağlıklı ürünler tüketmesi adına geçtiğimiz yıl faaliyete sunduğumuz sera alanımızdan çok güzel verimler almıştık. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız başarı grafiğini bu yıl daha iyi bir seviyeye çıkarmak adına ekiplerimiz sera alanımızda büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Daha önce fide dikimlerini yaptığımız domates, biber ve salatalık başta olmak üzere farklı meyve ve sebze fidelerinin güzel ortamlarda büyüyüp hasadını yapmak adına çok titiz çalışıyoruz. Ayrıca buradaki fidelerimizi ilçemizdeki kadın çiftçilerimize Nisan ayı itibariyle dağıtarak bu ürünlerin farklı bölgelerimizde yetişmesine zemin oluşturacağız. Farklı bölgelerde hasadı yapılacak olan ürünlerimizi Yeşil Gıda Marketimiz ile Yöresel Ürünler Çarşımızda halkımızla buluşturmuş olacağız. Tabii ki geçtiğimiz yıl tarımsal faaliyetlerde yakaladığımız başarılarımız, halkımızdan aldığımız güzel geri dönüşler bizi farklı çalışmalar yapmaya teşvik etmiştir. Sera alanımızda üretimini yaptığımız güllerimizi ilçemizin farklı noktalarında bulunan park alanlarımızın güzelleşmesinde değerlendirdik. Meyve ve sebzelerimizi Yemek Fabrikamız ile Sosyal Tesislerimizde ki hizmetlerde kullandık. Sera alanında artan ürünlerimize kurutmalık yaparak özel paketler halinde Yöresel Ürünler Çarşımızda satışını yaptık. Ayrıca bu alanımızda ki çilek üretiminde ilk hasadımızı bugün yaptık. Doğal ve organik alanda üretimini yaptığımız, gerek aroması gerekse de lezzetiyle damaklarda farklı bir tat bırakan çilek üretiminin bu bölgede çok rahat ve kolay bir şekilde yapılacağını bu çalışmalarla ortaya koymuş olduk. İnşallah önümüzde ki dönemlerde çilek üretiminde de söz sahibi olacağız. Amacımız; tarımda bölgemize yeni bir vizyon, yeni bir anlayış kazandırıp, rol model olmaktır. Bölgemiz çok verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahiptir, bu zenginliklerimizi
bizlerde yeni yatırımlarla daha fazla ön plana çıkarmaya ve Yeşilyurt’umuzu tarım belediyeciliğinde örnek alınacak ilçe hüviyete ulaştırmayı planlıyoruz “ dedi.
“Yeşil gıda seracılık projemizi farklı yatırımlarla geliştirip büyüteceğiz”
‘Yeşil Gıda Seracılık’ projesini farklı yatırımlarla geliştirip büyüteceklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Samanköy Mahallesine kuracağımız ‘Güneş Enerjili Sera’ projemiz için ihale süreci devam ediyor, bu konuda büyük bir mesafe aldık. Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde 200 dönümlük alanda bakliyat türü ürünlerin dikim işlemlerine hız verdik. Bu bölgemizde üreteceğimiz nohut ve fasulye başta olmak üzere farklı bakliyat ürünlerini yakın bir zamanda özel paketler haline getirip Yöresel Ürünler Çarşımızda halkımızın beğenisine sunacağız. İlerleyen zamanlarda bu çalışmalarımızı geliştirdikten sonra baharatlı, süs, aromatik ve endemik bitkilerin yetişeceği alanları Yeşilyurt’umuza kazandırmak istiyoruz. Yeşilyurt’umuzun verimli ve güzel topraklarında yetiştireceğimiz meyvelerimiz, sebzelerimiz ve bakliyat ürünlerimizle Tarım Belediyeciliğinde marka olma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Alanında uzman ekiplerin gözetiminde hem dikimi hem temizliği ve hasadı yapılan doğal ve organik ürünlerimizle halkımızın ihtiyaçlarına en güzel şekilde yanıt vermiş olacağız. Bununla birlikte sosyal yaşam alanlarımızın çevre düzenlemesi işlemlerinde kullandığımız çimlerin üretimini de bu alanlarımızda kendimiz yapacağız. Burada üretimi yapılacak çimlerle Yeşilyurt’umuzda kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su kuyusuna düşen çiftçi öldü
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen çiftçi öldü
Malatya'da otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil takla attı: 3 yaralı
(Düzeltme) Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin
YEREL HABERLER (Düzeltme) Virüslerden korunmak için yediklerinize ...
Korona virüsten korunmanın yolu tüm uyarılara uymak
YEREL HABERLER Korona virüsten korunmanın yolu tüm uyarılara uymak
Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Öğrencilerden ‘Evdekal’ klipi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Öğrencilerden ‘Evdekal’ klipi büyük ilgi gördü
Akçadağ'da yaşlıların alışverişi polisten
YEREL HABERLER Akçadağ'da yaşlıların alışverişi polisten
Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin
YEREL HABERLER Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin
65 yaş üstü vatandaşlara telefonla evde kalın uyarısı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlara telefonla evde kalın uyarısı
Tartıştığı arkadaşının bıçakladığı Volkan, öldü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşının bıçakladığı Volkan, öldü
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama 
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama 
(Görüntülü) Hastalara, koronavirüse karşı video konferanslı ziyaret
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastalara, koronavirüse karşı video ...
Korona virüs 'Sarımsak' ta ateşi yükseltti
YEREL HABERLER Korona virüs 'Sarımsak' ta ateşi yükseltti
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Battalgazi Belediyesi’nden maaşlara 250 TL ilave
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden maaşlara 250 TL ilave
Kayısı bahçelerinde çil hastalığı riski yükseldi
YEREL HABERLER Kayısı bahçelerinde çil hastalığı riski yükseldi
İş dünyası sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyor
YEREL HABERLER İş dünyası sıkıntılı dönemin en az zararla ...
Uyuşturucu ve silahtan 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve silahtan 3 tutuklama
Darende’de korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Darende’de korona virüs önlemleri
Battalgazi Belediyesi 310 yaşlı vatandaşın talebini yerine getirdi
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi 310 yaşlı vatandaşın talebini ...
Arguvan’da dezenfekteye ağırlık verildi
YEREL HABERLER Arguvan’da dezenfekteye ağırlık verildi
Yeni Malatyaspor taraftarından duygusal 'evde kal' videosu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor taraftarından duygusal 'evde kal' ...
Doğanşehir’de 15 yaşlıya ceza kesildi
YEREL HABERLER Doğanşehir’de 15 yaşlıya ceza kesildi
Esnaflar da 65 yaş üstü vatandaşa yardımcı oluyor
YEREL HABERLER Esnaflar da 65 yaş üstü vatandaşa yardımcı oluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X