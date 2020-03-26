Akçadağ'da korona virüs önlemi arttırıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde belediye ekipleri, korona virüs salgınının yayılma riskine karşı tedbirlerini arttırdı.

Akçadağ Belediyesi korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlar ile kamu binalarını belirli periyotlarla dezenfekte ediyor. elediye ekipleri ayrıca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulunurken, bir yandan da bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın talimatlarıyla hazırlan 6 bin korona virüs bilgilendirme broşürü ile alımı yapılan 6 bin paket el sabununun dağıtımına ilçe genelinde başlandı.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara dağıtımına başlanan hijyen setlerinin teslimini bizzat yapan Başkan Kazgan burada yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’mızın küresel salgın haline gelen korona virüse karşı almış olduğu tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmaları her türlü övgüyü hak etmektedir. Akçadağ Belediyesi olarak bu çalışmalara destek amacıyla kurumsal bir sorumluluk içinde insanlarımızın daha fazla bilgi sahibi olması ve farkındalık oluşturmak için hazırlattığımız broşürlerle birlikte korona virüse karşı en önemli silah olan hediye sabun paketi hazırlattık. Halkımızla dayanışma içinde, onların sağlığını koruyacak tüm tedbirleri sıkı sıkıya alarak bu zor günleri birlikte atlatacağız" diye konuştu.

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