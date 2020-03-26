Doğanyol’da hasarlı evler yıkılmaya başlandı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde depremden hasar gören ve acil yıkılacak raporu verilen evler yıkılmaya başlandı.



Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020’de 6.8 büyüklüğündeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesi İshak Mahallesi’ndeki ağır hasarlı evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yıkılıyor. Malatya’nın Doğanyol ilçesinde, acil yıkılacak 133 bina ve 233 ev bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.