Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Geliştirme Laboratuvarı'nda, koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı. Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldız, ekibiyle 3 aşamada üretime geçirmeyi planladıkları tanı kitine ilişkin çalışmaları, 2 ayda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Dünyada yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 15 dakikada virüs tespiti yapılan hızlı tanı kitleri, 23 Mart'ta Çin'den ülkeye getirildi. Bu gelişmenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Geliştirme Laboratuvarı'nda, koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı. Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldız ile ekibi, yerli hızlı tanı kitini üretmek amacıyla göreve başladı. 3 aşamada üretime geçilmesi planlanırken, tanı kitleriyle ilgili çalışmanın 30- 60 gün içinde sonuçlandırılacağı tahmin ediliyor.

Amaçlarının, Türkiye'ye ve çok sayıda ülkeye yetecek kadar tanı kiti üretmek olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, "Koronavirüse karşı antikor üreterek, onun antijenini tespit etmeye yönelik herhangi bir teknik oluşturarak bu virüsü çok kısa sürede test edebilecek bir tanı kitini oluşturma hedefindeyiz ve çalışmalarımıza başladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-27 10:00:39



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