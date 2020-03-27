Kendilerini dezenfekte ettirdiler

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da vatandaşlar, sokaklarda dezenfeksiyon yapangörevlilere, kendilerini dezenfekte ettirdi. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye'de etkisini artıran koronavirüse karşı Malatya'da özel bir firmada çalışan görevliler, talebe göre ev ve iş yerlerini dezenfekte ediyor. Sokaklarda gezen vatandaşlar, karşılaştıkları görevlileri durdurarak, kendilerini dezenfekte ettirdi. Renkli görüntüler oluşturan vatandaşların kendilerini dezenfekte ettirme anları ise cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-03-27 11:05:06



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