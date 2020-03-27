Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti

İHA

Korona virüs tehdidine karşı önlemler artarken Malatya'da dezenfekte yapan ekiplerin, vatandaşları da ilaçlaması ortaya şaşırtan görüntüler ortaya çıktı.

Ekipler vatandaşları da dezenfekte etti

Korona virüs tehdidine karşı önlemler artarken Malatya’da dezenfekte yapan ekiplerin, vatandaşları da ilaçlaması ortaya şaşırtan görüntüler ortaya çıktı.
Çin’de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede pandemi salgına dönüşen korona virüsü yayılmasını engellemek için hijyen çalışmaları da aralıksız sürüyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmaları ise zaman zaman şaşırtan görüntülere neden oluyor. Malatya’da da özel bir temizlik firması tarafından kentte bir çok iş yeri ve evde ücretsiz olarak virüse karşı dezenfekte ediliyor. Çalışma yapan görevlilerin, sokakta yürüyen bazı vatandaşları da dezenfekte etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Aynı ekiplerin bazı evleri içerisindeki insanlarla birlikte dezenfekte etmesi de cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medya paylaşıldı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntüler izleyenleri de şaşırttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu bölgesinde aşırı yağış ve sel uyarısı
YEREL HABERLER Doğu bölgesinde aşırı yağış ve sel uyarısı
(Görüntülü) Kendilerini dezenfekte ettirdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kendilerini dezenfekte ettirdiler
Malatyada traktör şarampole devrildi
YEREL HABERLER Malatyada traktör şarampole devrildi
Yazıhan’da dezenfektana ağırlık verildi
YEREL HABERLER Yazıhan’da dezenfektana ağırlık verildi
Kendilerini dezenfekte ettirdiler
YEREL HABERLER Kendilerini dezenfekte ettirdiler
Yeşilyurt Belediyespor bireysel olarak çalışmalarını hazırlıklarını sürdürüyor Takım kaptanı Erhan Gözetlik: "Lig her an başlayacakmış gibi çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor bireysel olarak çalışmalarını ...
(Görüntülü) Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da yerli tanı kiti üretimi ...
Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına ...
Yeni Malatyaspor kaptanı süreci yorumladı Murat Yıldırım: "Tekrar başlanırsa nasıl olacak şuan muamma"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor kaptanı süreci yorumladı Murat ...
Doğanyol’da hasarlı evler yıkılmaya başlandı
YEREL HABERLER Doğanyol’da hasarlı evler yıkılmaya başlandı
Başkan Gürkan 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü ...
Malatya Sümer Park yenileniyor
YEREL HABERLER Malatya Sümer Park yenileniyor
Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele ...
Yeni Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon ...
15 bin kişiye narko rehber eğitimi verildi 2020 yılı Anne Yılı olarak projelendirildi
YEREL HABERLER 15 bin kişiye narko rehber eğitimi verildi 2020 yılı ...
Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da bireysel antrenmanlar sürüyor
YEREL HABERLER Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da bireysel ...
Malatya, kayısı çiçeği gelinliğine büründü
YEREL HABERLER Malatya, kayısı çiçeği gelinliğine büründü
Akçadağ'da korona virüs önlemi arttırıldı
YEREL HABERLER Akçadağ'da korona virüs önlemi arttırıldı
Korona virüsü Zeytin Dalı Çarşısını da vurdu
YEREL HABERLER Korona virüsü Zeytin Dalı Çarşısını da vurdu
Malatya'da, 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da, 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele ...
Yazıhan’da esnaflara korona virüs bilgilendirmesi yapılıyor
YEREL HABERLER Yazıhan’da esnaflara korona virüs bilgilendirmesi ...
Pazar yerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Pazar yerleri dezenfekte ediliyor
200 metre ilerideki dede ve nineleri ile telefonla hasret giderdiler
YEREL HABERLER 200 metre ilerideki dede ve nineleri ile telefonla ...
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X